В Госдуме не согласны повышать штрафы для чиновников за оскорбление россиян

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов.

Поправки предлагается внести в статьи Административного кодекса о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) и об оскорблении (ч. 4 и 5 ст. 5.61 КоАП РФ). В первом случае штраф повышался с 5-10 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб. Во втором — с 50-100 тыс. руб. до 75-150 тыс. руб. за первое нарушение. И со 100-150 тыс. руб. до 150-200 тыс. руб. — за второе.

Законопроект внес депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин. В пояснительной записке указано, что штрафы для чиновников не индексировались ни разу с момента их введения в 2010 и 2013 годах. При этом индекс потребительских цен за этот период составил более 100%. В то же время, пишут автора поправок, в декабре 2024 года в полтора раза увеличены штрафы за нарушения ПДД.

К законопроекту приложены отзывы региональных парламентов из Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики. Оба заксобрания не поддержали поправки.

Против отклонения законопроекта на заседании комитета сегодня голосовал депутат Вячеслав Мархаев (КПРФ), еще два коммуниста — Анжелика Глазкова и Юрий Синельщиков — воздержались.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова