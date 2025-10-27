В правительстве Челябинской области произошли кадровые изменения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд постановлений о кадровых изменениях в структуре регионального правительства. Документы размещены на портале правовой информации.

Так, от должности освобожден первый заместитель министра финансов Александр Грязев. С переводом на пост замминистра социальных отношений Челябинской области увольняется первый заместитель начальника управления государственной службы регионального правительства Ольга Косарева. Татьяна Ковальчук также переходит с должности заместителя начальника главного управления молодежной политики на пост замминистра молодежи Челябинской области.

Первым заместителем начальника главного управления лесами региона назначен Юрий Золотухин, заместителем министра имущества — Ольга Васильчик, первым замглавы министерства общественной безопасности — Эдуард Орлов.

Ольга Воробьева