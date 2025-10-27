Дональд Трамп встречается с императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию, где сначала встретится с императором Нарухито, а затем с премьер-министром страны Санаэ Такаити. Самолет американского президента приземлился в Токио около 17:00 по местному времени (11:00 мск), после чего господин Трамп пересел в ожидавший его вертолет. Затем лидер США прибыл в Императорский дворец в центре японской столицы, сообщает Nikkei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и император Японии Нарухито

Фото: Issei Kato / Pool Photo / AP Президент США Дональд Трамп (слева) и император Японии Нарухито

Фото: Issei Kato / Pool Photo / AP

Господин Трамп и его жена Мелания уже встречались с императором Нарухито в 2019 году. Тогда они стали первыми иностранными гостями, удостоившимися аудиенции. Нарухито взошел на престол 1 мая 2019 года после того, как его отец император Акихито отрекся от престола из-за состояния здоровья и преклонного возраста. На тот момент ему было 85 лет. Он правил с 1989 года и стал первым за 200 лет императором, сложившим с себя полномочия. Его сыну Нарухито сейчас 65 лет.

После встречи с императором господин Трамп встретится с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Я с нетерпением жду встречи с новым премьер-министром,— заявил президент США журналистам на борту Air Force One.— Я слышал много феноменальных вещей о ней».

Кирилл Сарханянц