В России запретят оформлять две льготные ипотеки на семью

В России с 1 февраля 2026 года введут запрет на оформление двух льготных ипотек на одну семью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Позднее информацию подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на решение Минфина.

Изменения в программе семейной ипотеки обяжут супругов быть созаемщиками по кредиту, исключительный случай — иностранное гражданство одного из членов семейной пары. На данный момент семья может оформить две льготные ипотеки, если в сделке участвует только один супруг.

Один из собеседников «Интерфакса» отметил, что власти сохранят действующие уровни возмещения по семейной ипотеке до конца 2025 года, но с 2026-го он снизится на 0,5 процентного пункта. Размер субсидий по ипотеке на покупку жилья в многоквартирном доме составит 2 п.п., на индивидуальное жилищное строительство — 2,5 п.п.

Программа «Семейная ипотека» действует для семей, где есть ребенок до 6 лет, двое несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, 6 млн руб. — для остальных регионов.