«Солнечный» подвел поручитель

Объявлен аукцион по продаже парка-отеля «Солнечный», расположенного в 20 км от Барнаула. Стоимость лота составляет 585 млн руб., торги назначены на 17 ноября. Как выяснил «Ъ-Сибирь», гостиничный комплекс его владелец — Андрей Паксеев — заложил в 2022 году в рамках поручительства в мировом соглашении между ЗАО «Алтайкровля» и кредиторами. По условиям достигнутых договоренностей компания обязалась в течение полугода погасить долги на общую сумму более 1,1 млрд руб., но этого не сделала. По мнению аналитиков, гостиничный комплекс привлекателен для инвесторов, однако они отмечают, что в случае выявления нарушений при заключении договора залога не исключены длительные судебные разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерес к четырехзвездочному парк-отелю «Солнечный» могут проявить крупные операторы гостиничного бизнеса

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Интерес к четырехзвездочному парк-отелю «Солнечный» могут проявить крупные операторы гостиничного бизнеса

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Парк-отель «Солнечный», расположенный в окрестностях Барнаула на территории площадью 9 га, продадут с молотка. В лот входят нежилое административное здание площадью 297,6 кв. м., торгово-бытовой комплекс площадью 6,9 тыс. кв. м., канализационная насосная станция, насосная станция с газопроводными сетями, закрытый водоем и теплопункт. Его начальная стоимость составляет 585 млн руб. Аукцион назначен на 17 ноября, его проведет управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», имущество продается на основании акта о наложении ареста, произведенного судебными приставами в декабре 2024 года.

Гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» был построен в 2010 году, состоит из трехэтажного здания на 23 номера, ресторана «Дача», спортивного клуба с крытым бассейном, летнего бассейна с пляжем, аттракциона и детской игровой зоны.

Как выяснил «Ъ-Сибирь», гостиничный комплекс в 2022 году по мировому соглашению между должником — ЗАО «Алтайкровля» и кредиторами, в числе которых — ООО «Маркет», ПАО «ВТБ» и др., заложил поручитель — предприниматель из Новоалтайска Андрей Паксеев. Общая сумма задолженности предприятия на тот момент превысила 1,1 млрд руб. ЗАО «Алтайкровля» по условиям достигнутых договоренностей обязалось погасить ее за шесть месяцев с даты утверждения судом мирового соглашения.

«С целью обеспечения надлежащего исполнения должником обязательств по обязательным платежам, третьим лицом — Паксеевым Андреем Валерьевичем — при одновременном представлении нотариального согласия его супруги на заключение такого договора, предоставляется недвижимое имущество в соответствии с договором залога об ипотеке, которым обеспечивается исполнение обязательств перед ИФНС России №31 по Москве»,— указано в мировом соглашении.

Арбитражный суд города Москвы признал ЗАО «Алтайкровля» банкротом в феврале 2019 года. Заявление из-за долга по налогам в 620,5 млн руб. направило УФНС России по Москве, позже к иску присоединились кредиторы. Еще одним поручителем по делу указан Алексей Рыжак, который также является акционером ЗАО (22,58%).

Согласно материалам дела, «Алтайкровля» к оговоренному сроку не исполнила обязательства по мировому соглашению. «Установив, что заключенное сторонами и утвержденное судом мировое соглашение должником не исполнено, суд первой инстанции обоснованно принял определение о выдаче исполнительного листа»,— указано в картотеке арбитражных дел.

«Учитывая, что Паксеев А.В. в настоящий момент не находится в процедуре банкротства, единственное обременение на парк-отель "Солнечный" зарегистрировано в пользу ФНС, при этом залог в ЕГРН отражен уже около трех лет, каких-либо неординарных рисков в покупке предмета залога с открытых торгов, проводимых по поручению службы судебных приставов, нет»,— полагает руководитель аналитической группы отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко.

Впрочем, если в будущем выяснится, что при заключении договора залога были нарушения — например, давление на поручителя, формальный характер согласия супруги, — то возможен риск, при котором предыдущие владельцы или другие заинтересованные лица попытаются оспорить сделку залога и, как следствие, законность последующей продажи, считает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. По словам эксперта, это может привести к длительным судебным разбирательствам.

«Новый собственник должен быть абсолютно уверен, что продажей актива погашается именно та задолженность, под которую он был заложен, и что на имущество не могут быть обращены взыскания по другим исполнительным листам. Если будут обнаружены неучтенные требования, возможны новые аресты или иски»,— комментирует госпожа Комбарова.

Эдуард Шарко также обращает внимание на спор по иску прокурора Первомайского района Алтайского края в интересах муниципального образования о запрете осуществлять на земельном участке парк-отеля «Солнечный» деятельность, не связанную с видом разрешенного использования «Для жилищного строительства и элементов инфраструктуры», в том числе для предоставления услуг пляжа, гостиницы, ресторана, фитнес-клуба, караоке-бара. «В настоящий момент судами отказано в удовлетворении иска прокуратуры вплоть до уровня первой кассации, что не исключает возможность прокурора обжаловать отказ в вышестоящие инстанции»,— указывает он.

Между тем, комплекс привлекателен для инвесторов, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «Роль положительных факторов играет близость к Барнаулу, транспортная доступность, сформированный номерной и рекреативный фонды — фактически готовая бизнес-модель. Среди потенциальных покупателей — как крупные операторы гостиничного бизнеса из Сибири, так и группа частных инвесторов»,— комментирует эксперт. По его оценке, стоимость строительства подобного комплекса сегодня может достигать более 1 млрд руб.

Лолита Белова