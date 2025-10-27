Рособрнадзор выдал предостережение МГЮА имени Кутафина

Рособрнадзор объявил предостережения Брянскому государственному техническому университету и МГЮА им. О. Е. Кутафина, сообщается на сайте ведомства.

Какие именно нарушения зафиксированы в деятельности университетов — неизвестно.

Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании. Рособрнадзор ведет его с 2013 года. Цель реестра — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.

Полина Мотызлевская