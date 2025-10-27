В Башкирии средний размер автокредита составил 1,3 млн рублей

В сентябре в Башкирии средний размер выданных автокредитов составил 1,3 млн руб., оставшись на уровне предыдущего месяца, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов лидером по объему выданных автокредитов в сентябре стала Москва (1,96 млн руб.), Московская область (1,74 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,66 млн руб.).

Самый большой рост среднего размера автокредита в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем был в Волгоградской (+6,2%), Кемеровской (+5,3%) и Тульской (+5,1%) областях. Средний размер выданных автокредитов заметнее всего сократился в Пермском крае (-3,5%), в Белгородской (-2,2%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-1,9%) областях.

В целом по России в сентябре этого года средний размер выданных автокредитов составил 1,46 млн. руб. Он вырос по сравнению с августом на 1,8% (в предыдущем месяце он составлял 1,43 млн. руб.).

Майя Иванова