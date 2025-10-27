Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С 1 ноября в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов

С 1 ноября в Самарской области пригородные поезда будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Назначены ежедневные пригородные поезда: Пятилетка (отправление 05:45 (MSK+1)) — Жигулевское море (прибытие 07:46), Жигулевское море (15:40) — Жигулевск (15:56), Жигулевск (17:07) — Жигулевское море (17:21).

Также частично изменится расписание и курсирование некоторых пригородных поездов.

Руфия Кутляева