С 1 ноября в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов

С 1 ноября в Самарской области пригородные поезда будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Назначены ежедневные пригородные поезда: Пятилетка (отправление 05:45 (MSK+1)) — Жигулевское море (прибытие 07:46), Жигулевское море (15:40) — Жигулевск (15:56), Жигулевск (17:07) — Жигулевское море (17:21).

Также частично изменится расписание и курсирование некоторых пригородных поездов.

Руфия Кутляева