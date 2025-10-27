Песков о недружественных шагах США, испытании «Буревестника» и истерике Европы
В Кремле ответили на слова Трампа об американской подлодке у берегов России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Россия должна сделать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность, разработка новых вооружений идет в этом русле.
- Обеспечение безопасности РФ — жизненно важный вопрос, особенно на фоне милитаристского настроя Европы.
- Европейцы находятся в состоянии русофобской и агрессивной истерики.
- Президент России Владимир Путин примет главу МИД КНДР Цой Сон Хи.
- Неформальные контакты РФ и США являются важной составляющей диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов Вашингтона. Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами.
- Отношения России и США находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению.
- Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону, встречи не было.
- В испытании ракеты «Буревестник» нет ничего такого, что может напрячь отношения между РФ и США.
- Слова президента США Дональда Трампа о подлодке у берегов России — это его точка зрения.
- Путин и службы администрации президента пытаются выбрать лучший вариант для назначения на должность врио губернатора Тверской области. Кремль сообщит, когда решение будет принято.
- Президент РФ проведет сегодня международный телефонный разговор.