Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о недружественных шагах США, испытании «Буревестника» и истерике Европы

В Кремле ответили на слова Трампа об американской подлодке у берегов России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Россия должна сделать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность, разработка новых вооружений идет в этом русле.
  • Обеспечение безопасности РФ — жизненно важный вопрос, особенно на фоне милитаристского настроя Европы.
  • Европейцы находятся в состоянии русофобской и агрессивной истерики.
  • Президент России Владимир Путин примет главу МИД КНДР Цой Сон Хи.
  • Неформальные контакты РФ и США являются важной составляющей диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов Вашингтона. Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами.
  • Отношения России и США находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению.
  • Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону, встречи не было.
  • В испытании ракеты «Буревестник» нет ничего такого, что может напрячь отношения между РФ и США.
  • Слова президента США Дональда Трампа о подлодке у берегов России — это его точка зрения.
  • Путин и службы администрации президента пытаются выбрать лучший вариант для назначения на должность врио губернатора Тверской области. Кремль сообщит, когда решение будет принято.
  • Президент РФ проведет сегодня международный телефонный разговор.

Новости компаний Все