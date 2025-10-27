В КБР выставили на торги ферму с коровами и овцами за 46 млн рублей

Конкурсный управляющий главы КФХ Балкарова Мадина Ворокова объявила о продаже имущества должника Альберта Владимировича Балкарова через электронные торги. Стартовая цена — 46,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Прием заявок начнется 27 октября и продлится до 1 декабря 2025 года, аукцион состоится 9 декабря.

На торги выставлен единым лотом имущественный комплекс в Терском районе Кабардино-Балкарии по адресу: административная граница сельского поселения Интернациональное, улица Пшигошева, дом 1А.

В состав лота входят пять зданий общей площадью свыше 4,3 тыс. кв. м: два корпуса по переработке сельхозпродукции 2020 года постройки (по 1181,9 кв. м каждый), здание готовой продукции (683,7 кв. м), коровник на 50 голов 2016 года (1089 кв. м) и подсобное помещение 2014 года (1185 кв. м).

В комплекс также включено оборудование: система навозоудаления ТСН-2 ОБ, система поения на 50 голов и пневматическая дробилка со смесителем мощностью 3 кВт. К имуществу относятся два земельных участка площадью 15,4 тыс. и 32,9 тыс. кв. м. На первом из них расположен сад из 860 саженцев сливы.

Отдельную часть лота составляют сельхозживотные: 72 коровы, 17 телят, 50 овец, 57 гусей, 19 уток и 39 кур.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости — 4,6 млн руб. Заявки принимаются в электронном виде на специализированной площадке. Шаг аукциона составит 5% от стартовой цены.

Победителем признается участник, предложивший максимальную сумму. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней после получения соответствующего предложения. Полная оплата имущества за вычетом задатка производится в течение 30 дней с момента подписания договора.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в июне 2022 года признал обоснованными требования Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства к индивидуальному предпринимателю Альберту Балкарову. Требования банка включили в третью очередь реестра кредиторов. Общая сумма задолженности по кредитному договору от 26 декабря 2018 года составила 82,2 млн рублей. Из них 78,9 млн рублей — основной долг, 3 млн рублей — проценты по договору, 252,6 тыс. руб. — неустойка.

Тат Гаспарян