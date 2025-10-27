Волгоградский губернатор провел совещание по ситуации с гриппом и ОРВИ

Санитарно- эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области характеризуется как стабильная и контролируемая. Это стало известно по итогам оперативного совещания по ситуации с гриппом и ОРВИ, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, заболеваемость сезонными инфекциями в регионе не превышает эпидемического порога. Половину заболевших составляют дети до 15 лет. На сегодняшний день в Волгоградской области вакцинированы более 1,1 млн человек (74% от плана).

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие 2-3 недели в регионе наступит похолодание. В связи с этим к концу ноября вероятен рост заболеваемости. Вакцинация должна завершиться в Волгоградской области до 1 декабря. Среди поставленных губернатором задач также усиление контроля за режимом и здоровьем в образовательных и социальных учреждениях, обеспечение медицинских организаций необходимыми запасами препаратов и средств защиты.

Павел Фролов