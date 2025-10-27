Дожди ожидаются на этой неделе в Удмуртии

Начало недели в Удмуртии будет дождливым. Сегодня ожидаются небольшие дожди, а завтра в дневные часы пройдут более интенсивные осадки, сообщает региональный Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В последующие рабочие дни дожди будут местами, а в пятницу и субботу возможны осадки со снегом. В течение недели в ночные и утренние часы возможен туман.

Температура воздуха в предстоящую ночь составит 0..+5°С, завтра днем — 3-8°С. В середине недели ночью температура не опустится ниже 2-7°С, а днем, 29 октября, повысится до 4-9°С. 30 октября днем ожидается 3-8°С. В последние рабочие дни, 31 октября и 1 ноября, температура воздуха будет в пределах 0-5°С.

В праздничные выходные вероятны смешанные осадки, существенных изменений температуры не предвидится.

Анастасия Лопатина