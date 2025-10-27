«Газпром теплоэнерго Ярославль» сменило собственника

АО «Газпром теплоэнерго» продало свою ярославскую дочернюю компанию ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» московскому АО «Центр инвестиций в коммунальную инфраструктуру» за 323,7 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Начальная цена лота была 249 млн руб., актив был продан за 323,7 млн руб. Сделка завершилась в рамках оптимизации активов «Газпром теплоэнерго», так как ярославские активы были признаны непрофильными.

В сентябре этого года «Газпром теплоэнерго» также продало свою воронежскую дочернюю компанию «Газпром теплоэнерго Воронеж» тому же покупателю.

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» поставляет тепловую энергию более 630 потребителям, включая 315 многоквартирных домов и 87 организаций бюджетной сферы в Ярославле, Угличе и поселке Семибратово. В 2024 году компания зафиксировала доходы в размере 714 млн рублей и чистую прибыль в 38,8 млн рублей.