Папы разные нужны

На днях в кинотеатрах начнут показывать криминальный триллер Ника Роулэнда «Детка на драйве» (She Rides Shotgun). Главную роль в нем исполнила юная актриса Ана София Хегер, а ее экранным партнером стал Тэрон Эджертон — он же исполнительный продюсер. На игре этих двоих и держится вполне шаблонный сюжет с убийствами и погонями, который иначе, по мнению Юлии Шагельман, стал бы совсем плоским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Играющий отца-уголовника Тэрон Эджертон вновь доказывает, что умеет мастерски сочетать жесткость, уязвимость и пацанское обаяние

Фото: Waypoint Entertainment Играющий отца-уголовника Тэрон Эджертон вновь доказывает, что умеет мастерски сочетать жесткость, уязвимость и пацанское обаяние

Фото: Waypoint Entertainment

День одиннадцатилетней Полли (Ана София Хегер) не задался: мама никак не заберет ее из школы после уроков, и с каждой минутой беспокойство и страх девочки растут. Когда расходятся последние ученики и даже учителя, в школьный двор с визгом шин въезжает побитый автомобиль. За рулем — отец Полли Нейтан (Тэрон Эджертон), которого она почти не помнит, так как большую часть ее жизни он провел в тюрьме. Естественно, этот мрачный, опасно выглядящий мужик в наколках только еще больше пугает девочку, но он, ничего не объясняя и не отвечая на вопросы, чуть ли не силой заталкивает ее в машину и увозит — из школы и из города.

На ночь они останавливаются в задрипанном мотеле, где Нейтан без лишних слов стрижет и перекрашивает волосы дочери, а также учит ее отбиваться от плохих парней бейсбольной битой. У самых плохих, предупреждает он, будет татуировка в виде синей молнии. Заодно он дает Полли пару жизненных наставлений, применимых не только к дракам.

Например: «Чтобы стать сильной, надо принять свою слабость».

Девочка по-прежнему относится к непутевому папе настороженно, но уже чуть теплее.

Это хрупкое доверие рушится, когда она видит новостной репортаж по телевизору, пока отец спит. Оказывается, ее мама и отчим убиты, и полиция считает, что сделал это именно Нейтан, также похитивший дочь. Он объявлен в розыск, и полиция просит каждого, кто знает о местонахождении его и Полли, связаться с детективами, расследующими дело. Девочка немедленно звонит копам, но до того, как они нагрянут в мотель, отец успевает ее перехватить и наконец хоть что-то объяснить.

Одновременно с юной героиней зрители узнают, что в тюрьме Нейтан связался с бандой скинхедов, называющих себя «Арийская сталь», и чем-то сильно их разозлил, так что теперь на него и всех его близких объявлена охота. Бывшую жену он спасти не успел, но надеется уберечь дочь, сбежав вместе с ней в Мексику.

Конечно, звучит это как самая банальная завязка самого расхожего криминального сюжета, к тому же у зрителя нет никаких оснований доверять Нейтану, который, судя по всему, как встал на преступный путь еще в юности, так даже не пытался с него сойти. Но центральному актерскому дуэту удается сделать эту историю эмоционально правдоподобной.

Эджертон уже не первый раз доказывает, что умеет мастерски сочетать жесткость, уязвимость и пацанское обаяние (хотя фильм настолько мрачен, что проявить последнее у него не так много шансов). А его экранная «дочь» настолько хорошо передает малейшие оттенки чувств своей героини, что иногда затыкает за пояс взрослых коллег.

Несмотря на игривое русское прокатное название, «Детка на драйве» — не бесшабашный боевик про «девочку-убивашку», умеющую лихо обращаться с пистолетами и уходить от погони. Это суровая, пессимистичная криминальная драма о мире, пропитанном коррупцией, в котором доверять нельзя никому.

Единственный честный на весь штат Нью-Мексико коп (Роб Янг) готов легко пожертвовать Нейтаном, как пешкой, если это поможет ему накрыть масштабную сеть по производству и сбыту наркотиков, которой заправляет «Арийская сталь».

Полли в этом прогнившем мире остается ребенком, хотя ей приходится не только стрелять и участвовать в ограблении, но и столкнуться с предательством. Ее наивный чистый взгляд позволяет авторам и очеловечить Нейтана, который, скажем прямо, так-то герой совсем не симпатичный, и объяснить одномерность отрицательных персонажей, которые в представлении Полли почти сказочные злодеи, и списать некоторую невнятность сюжета с арийскими бандами, наркотиками и продажными копами. Пусть ребенку до конца не понятны все хитросплетения — это не так важно, ведь она просто переживает за папу, каким бы тот ни был.