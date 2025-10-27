Прокуратура помогла восстановить права ребенка астраханского участника СВО

В Астраханской области восстановлены права ребенка участника СВО после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Харабалинского района выяснила, что местная жительница с июля прошлого года совместно проживала с участником СВО в незарегистрированном браке. В апреле этого года у них появилась на свет дочь.

Военнослужащий погиб в зоне боевых действий за две недели до рождения ребенка. В документах не указали сведения об отцовстве, из-за чего не назначали меры соцподдержки. Также это препятствовало вступлению в наследство погибшего.

Прокуратура обратилась в Харабалинский районный суд с иском об установлении факта отцовства участника СВО. Требование удовлетворено, надзорное ведомство проконтролирует получение мер соцподдержки.

Павел Фролов