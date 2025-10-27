ПСБ поделился с предпринимателями Ярославля инструментами для безопасных расчетов

ПСБ запустил в Ярославле новый практико-ориентированный проект для предпринимателей — бизнес-клуб «Дело в тебе», подготовленный при участии РБК. Первая встреча была посвящена полезным практикам по теме «Налоги и 115-ФЗ».

Фото: Пресс-служба РБК

Программа встречи включала в себя комплексное рассмотрение налоговой реформы, консультации по вопросам налогообложения, разбор наиболее интересных реальных кейсов и презентацию эксклюзивной аналитики по рынку. Особое внимание было уделено банковскому сектору: предпринимателям дали практические инструменты для выстраивания диалога с банками с целью минимизации риска блокировок рутинных платежей. Каждый приглашенный эксперт рассказал про актуальные изменения в своей профильной сфере.

«Мы сделали акцент на рекомендациях для реального бизнеса, как не попасть под различные ограничения 115-ФЗ, в частности в списки Центрального Банка. Мы детально разобрали, как предпринимателям грамотно коммуницировать с финансовыми учреждениями, чтобы стандартные платежи и операции не блокировались по формальным поводам. Наша цель — дать не теорию, а реальные инструменты, которые помогут бизнесу работать стабильно и безопасно»,— рассказала Анна Башкирова, начальник отдела мониторинга и оперативного контроля ПСБ.

Бизнес-клуб «Дело в тебе» проводит встречи в камерной обстановке с численностью участников не более 70 человек. Такой формат создает комфортные условия для предпринимателей — они могут детально разобрать вместе с экспертами собственные кейсы, получить персональные консультации и подобрать эффективные инструменты для решения своих рабочих вопросов. В рамках клуба поднимаются темы, которые остаются за рамками массовых отраслевых мероприятий. Это не просто лекции, а практический бизнес-нетворкинг, где спикеры работают с конкретными ситуациями участников.

До конца года ПСБ проведет еще 3 встречи бизнес-клуба с участием РБК: 29 октября и 13 ноября в Москве и 21 ноября в Ярославле. Все они будут посвящены ключевым темам для предпринимателей — электронной коммерции, гостинично-ресторанному бизнесу, контенту и соцсетям. Зарегистрироваться на них можно по ссылке: https://businessclass.rbc.ru/club/

