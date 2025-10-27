Пожилой возраст жертв мошенников предложили считать отягчающим фактором

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о признании пенсионного и предпенсионного возраста потерпевших отягчающим обстоятельством в уголовных делах о мошенничестве. Правительство России поправки не поддержало.

Авторы инициативы предлагают изменить статью о краже (ст. 158 УК РФ). Третью часть статьи депутаты предлагают дополнить ужесточением при краже у пенсионеров с банковского счета. Согласно тексту законопроекта, максимальным наказанием за это деяние станет лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 500 тыс. руб. Законодатели также предлагают поправки в четвертую часть реформируемой статьи, где излагаются основания для максимального наказания за кражу. Сейчас к лишению свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона могут приговорить, если мошенничество совершено организованной группой или в особо крупном размере. Либерал-демократы вносят в этот перечень предпенсионный или пенсионный возраст потерпевшего.

В пояснительной записке либерал-демократы привели данные Центробанка, согласно которым в 2024 году объем банковских операций без согласия клиентов составил 27,5 млрд руб. А также — информацию Минтруда, из которой следует, что 20% россиян, ставших жертвами мошенничества в прошлом году, были граждане старше 60 лет.

В отзыве правительства на законопроект ЛДПР указано, что кабмин уже рассматривал аналогичные инициативы от 20 апреля 2017 года, от 29 апреля 2020 года и от 16 октября 2023 года. Подобные поправки в уголовное законодательство кажутся правительству излишними, так как в УК (п. «з» ст. 63) отягчающим обстоятельством уже признано совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица. Правительство уточняет, что престарелые лица могут быть отнесены к данной категории. В 2023 году кабмин не поддержал подобный законопроект «Новых людей». «Позиция Правительства Российской Федерации не изменилась»,— написано в отзыве на сегодняшние поправки ЛДПР.

Степан Мельчаков