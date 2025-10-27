В Казани на расчистку водоема в жилом массиве Залесный выделят 34 млн

В Кировском районе Казани планируется расчистить водоем по улице Прудная в жилом массиве Залесный. На эти цели выделят 34 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках проекта подрядчику предстоит расчистка водоема, проведение культуртехнических работ на прилегающей территории и вырубка аварийных деревьев и кустарников. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани»

Анна Кайдалова