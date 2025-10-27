Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики

Правительство России утвердило комплексные планы социально-экономического развития населенных пунктов Арктического региона. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«На их (планов.— “Ъ”) исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее 5% от общего объема средств соответствующих государственных программ. Субъекты федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов»,— сообщил господин Мишустин. Он добавил, что эффективная работа над поставленными задачами создаст в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма.

Господин Мишустин подчеркнул, что по инициативе президента уже «ведется обновление 25 городов» на Дальнем Востоке. Программа направлена на модернизацию и благоустройство населенных пунктов в макрорегионах, добавил он.