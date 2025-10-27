К раздельному сбору отходов присоединились еще два муниципалитета

Жители Сивы и Верещагино стали участниками проекта по раздельному сбору отходов (РСО). В Верещагино установили 25 контейнеров для РСО, в Сиве — 21. Масштабирование раздельного сбора стало возможным благодаря запуску в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Верещагино, способного перерабатывать 25 тыс. тонн отходов в год.

Напомним, после установки на площадках контейнеров для РСО дома жителям достаточно отделять «мокрые» (смешанные) отходы от «сухих», пригодных к переработке. Смешанные складируют в зеленые контейнеры, «сухие» — в оранжевые. «Сухие» отходы не попадают на полигон, их на сортировочной линии разделят на отдельные фракции, которые направят на переработку и получение нового сырья.

На сегодняшний день в Пермском крае работают девять линий сортировки отходов, расположенных в Лысьве, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Осе, Верещагино, Лобаново и в Ключиках (Кукуштан). Суммарная мощность этих объектов обработки — более 370 тыс. тонн отходов в год. В ближайшее время заработают линии переработки в Кунгуре и Губахе.

Как сообщили в краевом минЖКХ, в скором будущем контейнеры для РСО установят в Ильинском, Частинском, Карагайском, Большесосновском округах. Все работы по масштабированию раздельного сбора в регионе проходят по нацпроекту «Экологическое благополучие», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным. Основная цель нацпроекта — снизить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.