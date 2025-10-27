Экс-глава агрохолдинга «Маяк» должна вернуть Россельхозбанку 5 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отказал экс-директору агрохолдинга «Маяк» Ирине Окопной в освобождении от выплаты задолженности Россельхозбанку на сумму 5 млрд руб. после завершения ее личного банкротства. Ранее она была осуждена за махинации при кредитовании «Маяка», банк внес невозвращенные холдингом кредиты в реестр требований к экс-директору.

Агрохолдинг «Маяк», объединявший более 100 предприятий, с 2005 года привлекал крупные кредиты Россельхозбанка. В 2010 году в отношении руководства «Маяка» началось расследование, в ходе которого выяснилось, что часть займов оформлялась на фирмы-однодневки и похищалась. Год спустя Ирина Окопная была приговорена к 11 месяцам колонии за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В 2020 году экс-директор была признана виновной в совершении особо крупного мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Данные об этом приговоре в базе ГАС «Правосудие» отсутствуют. Суммарный ущерб Россельхозбанку от двух преступлений превысил 5 млрд руб.

В 2024 году началось личное банкротство Ирины Окопной. Конкурсный управляющий не обнаружил имущества, на которое можно обратить взыскание, единственным источником доходов госпожи Окопной является пенсия. При завершении банкротства должница попросила освободить ее от выплаты долга банку, считая обязательство непосильным. Россельхозбанк возражал, с чем согласился суд. Решение вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар