BTS готовит крупнейший мировой тур в истории группы

Южнокорейский бойз-бенд BTS готовит самый масштабный тур в своей истории, чтобы отметить возвращение группы на сцену после четырехлетнего перерыва. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, k-pop коллектив планирует выпустить новый альбом в конце марта 2026 года. В его поддержку группа намерена отыграть 65 концертов по всему миру, в том числе более 30 — в Северной Америке.

Лейбл HYBE, с которым работает BTS, впрочем, эту информацию Bloomberg не подтвердил. «Детали относительно дат и масштабов нового мирового турне BTS пока не утверждены»,—заявили в HYBE, добавив, что упомянутые агентством цифры — не последний вариант программы тура, который обсуждается.

Последний полноценный тур BTS прошел в 2019 году. Он был прерван из-за пандемии COVID-19, а концерты 2020 и 2021 годов в рамках этого тура были отменены. Последний концерт группы состоялся в апреле 2022 года, после чего участники k-pop коллектива отправились на военную службу, прохождение которой в Южной Корее обязательно.

Кирилл Сарханянц