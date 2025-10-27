В Ярославской области открыли горячие линии для инвесторов

В Ярославской области для инвесторов открыты две горячие линии — *076 и *0076. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По номеру *076 можно получить консультации по мерам поддержки, налоговым льготам и возможностям для бизнеса. Линия *0076 предназначена для тех, кто интересуется объектами культурного наследия.

«Это часть нашей системной работы по эффективному использованию имущества и созданию в регионе комфортной деловой среды»,— отметил губернатор.

Горячие линии работают круглосуточно. В случае необходимости можно получить консультацию профильного специалиста. Первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Денис Хохряков отметил, что особое внимание уделено инвестициям в наследие.

«Мы хотели уделить особое внимание тем, кто готов реализовать проекты в исторических зданиях. Можно будет узнать о механизме возврата средств по изъятым объектам, а также о льготном кредитовании»,— рассказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Денис Хохряков.

В правительстве добавили, что ставка по кредитам для восстановления объектов культурного наследия составляет 9%.

Вся информация о мерах поддержки и объектах для приобретения размещена на Инвестиционном портале Ярославской области.

Антон Голицын