«Мечел-Кокс» обжаловал решения о взыскании 1 млрд рублей долга за уголь

Челябинский завод по производству коксохимической продукции подал апелляционные жалобы на решения судов о взыскании более 1 млрд руб. долга за поставку угля. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Жалобы поданы 24 августа. «Мечел-Кокс» намерен оспорить требования, которые Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил 16 сентября и 7 октября этого года. Первый иск был подан ООО «Производственно-торговой компанией "Уголь"», заявившим о долге по договору поставки угольного концентрата в размере 823,6 млн руб., а второй — ООО «Новая горная УК», потребовавшим 240,4 млн руб. за неоплату поставки угля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре этого года суд также удовлетворил заявление ООО «Талдинская трейдинговая компания» (ТТК, Кемерово) о взыскании с «Мечел-Кокса» долга за поставку угля в размере 405,3 млн руб.

Ольга Воробьева