Лавров: отношения России и Северной Кореи получили мощный импульс

Отношения Москвы и Пхеньяна за последние три месяца получили «мощный импульс», заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Их встреча проходит в Доме приемов МИД РФ в свете визита главы МИД КНДР в Россию, передает корреспондент «Ъ».

«За прошедшие с тех пор (с момента визита Сергея Лаврова в КНДР в июле. — "Ъ") три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный очень мощный импульс в развитие принципиальных договоренностей наших лидеров, достигнутых в июне 2024 года в ходе пхеньянского саммита»,— сказал господин Лавров в открытой части переговоров.

Со своей стороны, Цой Сон Хи отметила, что за прошедшие три месяца «было достигнуто немало успехов во всех направлениях».

Глава МИД КНДР отправилась в Москву с рабочим визитом 26 октября. После России она посетит Белоруссию, где вместе с Сергеем Лавровым примет участие в ежегодной конференции по безопасности, организуемой белорусской стороной.

На переговорах в Москве она поблагодарила своего российского коллегу за приглашение на конференцию в Минск. Сергей Лавров со своей стороны подчеркнул, что участие Цой Сон Хи в мероприятии «будет способствовать продвижению справедливого миропорядка, в том числе в Евразии».

17 октября Россию посетила парламентская делегация Северной Кореи. Представители КНДР провели переговоры с зампредом Госдумы Иваном Мельниковым и зампредом Совфеда Инной Святенко. Делегация также встретилась с замглавой МИД России Андреем Руденко.

