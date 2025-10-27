На Дону почти 8 тысяч единиц сельхозтехники оснастили спутниковым оборудованием в 2025 году

В Ростовской области завершена уборка ранних зерновых с результатом 8,3 млн тонн, что на 24% ниже прошлогоднего урожая (при падении урожайности на 22%). Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на первого заместителя губернатора Алексея Господарева. Поздние зерновые и масличные также демонстрируют снижение урожайности.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации чиновника, в 2025 году на поддержку АПК направлено 9,3 млрд руб.: 3,3 млрд руб. из федерального и 5,9 млрд руб. из областного бюджета. При этом региональные субсидии сократились на 1,4 млрд руб. Банки предоставили аграриям краткосрочные кредиты по льготной ставке на 22,1 млрд руб., из которых 4,8 млрд руб. получили фермеры.

«Продолжается цифровизация отрасли: около 7,9 тыс. единиц техники оборудовано спутниковыми системами, а 1,3 тыс. хозяйств применяют элементы точного земледелия для повышения эффективности. Для создания привлекательных условий в селе необходима комплексная инфраструктура и поддержка малого бизнеса»,— отметил Господарев.

Валентина Любашенко