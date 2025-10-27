В Самарской области создадут бюджетное ГБУ «Крематорий»

В Самарской области появится государственное бюджетное учреждение «Крематорий». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.

Решение было принято в рамках проекта по строительству крематориев и реформированию ритуального бизнеса. Полномочия по управлению крематориями и кладбищами переданы министерству градостроительной политики Самарской области. Проект будет курировать лично зампред правительства региона Андрей Грачев.

Министерству поручено создать ГБУ «Крематорий» до 1 января 2026 года и сформировать реестр кладбищ региона.

Андрей Сазонов