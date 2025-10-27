Самарский губернатор сообщил о кадровых перестановках в правительстве региона

В понедельник, 27 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об очередных кадровых перестановках.

Вице-губернатор Вячеслав Романов теперь будет курировать Самару. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ильдар Галиев назначен помощником губернатора по развитию Сызрани и Сызранского района.

Глава Отрадного Владимир Чихирев переходит на новую должность в правительстве Самарской области, став помощником губернатора. Его место временно займет Георгий Выводцев, в настоящее время возглавляющий администрацию Куйбышевского района.

Андрей Сазонов