«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

После решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов акции продолжили снижение. Падать начали и облигации. 27 октября тенденция сохраняется, индекс Мосбиржи опустился почти на 2%, гособлигации — на 0,7%. А рубль при этом укрепляется. Что происходит на российском рынке? Какие условия сложились после решения регулятора? На какие активы стоит обратить внимание инвесторам? Или пока лучше остаться в стороне? В ситуации разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Центральная тенденция на российском рынке — укрепление национальной валюты. Как показывает практика, после введения очередных санкций российские компании находят выход из ситуации, и в данном случае ничего не изменилось, хотя инвесторы и реагируют нервно. Такой длительный период конфронтации означает, что они не ждут каких-то всплесков на рынке акций, и он находится в депрессивном состоянии. ЦБ в текущих условиях вынужден действовать осторожно, как всегда при обострении геополитической ситуации, и это приводит к тому, что единственный актив, который у нас выглядит более или менее стабильно, — российский рубль. Главный вопрос, на каком уровне остановится укрепление национальной валюты.

Полная версия программы: