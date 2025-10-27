Жителя Запорожской области обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ

В Запорожской области по подозрению в государственной измене задержали местного жителя за то, что он переводил деньги спецслужбам и вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Васильевского района Запорожской области в течение 2023–2025 годов переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и вооруженными силами Украины»,— уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд заключил его под стражу.

Александр Дремлюгин, Симферополь