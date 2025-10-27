В Башкирии зарплаты на «удаленке» за год выросли на 44%

С января по сентябрь этого года в Башкирии число предложений о зарплате с удаленным форматом работы увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 6%, до 16,3 тыс. вакансий, а предлагаемые на «удаленке» медианные зарплаты выросли на 44%, до 67,7 тыс. руб. в месяц сообщает пресс-служба hh.ru.

Среди регионов ПФО лидерами по увеличению предложений о работе с возможностью «удаленки» стали Оренбургская область, где число таких вакансий за год выросло на 37%, до 9,3 тыс., Чувашская (+25%, до 6,7 тыс.) и Удмуртская Республики (+23%, до 6,3 тыс.). Самый заметный рост медианных зарплат, предлагаемых специалистам с удаленным форматом работы, зафиксировали в Пермском крае — с 46,8 тыс. до 68 тыс. руб. в месяц (+45%), в Ульяновской (+45%, до 66,8 тыс. руб. в месяц) и Оренбургской областях (+44%, до 66,8 тыс. руб. в месяц).

В целом по России за девять месяцев года число предложений с возможностью работать удаленно выросло на 17%, достигнув 745 тыс. (9% от общего объема предложений о работе). При этом общее количество вакансий снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 8,1 млн вакансий.

Майя Иванова