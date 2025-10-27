СКР возбудил дело после ударов ВСУ по Брянской и Белгородской областям

Главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела о терактах после атак ВСУ на Брянскую и Белгородскую области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус в Погарском районе Брянской области. Погиб водитель транспорта, пять пассажиров пострадали. Еще десять человек получили ранения при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Среди них — двое несовершеннолетних.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавшие госпитализированы, им оказывают медпомощь. Всего за прошедшие сутки в регионе уничтожили 47 БПЛА ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Масловой Пристани взорвался украинский боеприпас.

