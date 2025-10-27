Экс-директор «Родного дома» обвиняется в уклонении от налогов на 80 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 43-летнего бывшего директора ООО «Родной дом» Марата Ялилова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР, руководитель организации включил в налоговую декларацию за 2019–2021 годы фиктивные договоры поставок и счета-фактуры со 109 индивидуальными предпринимателями и юрлицами для получения налоговых вычетов. Часть контрагентов, считает следствие, была создана для уклонения от налогов. Благодаря схеме «Родной дом» отклонился от уплаты НДС более чем на 81 млн руб., полагают правоохранительные органы.

Имущество обвиняемого общей стоимостью 125 млн руб. арестовано.

Марат Ялилов фигурировал в уголовном деле в отношении топ-менеджеров АО «Башкиравтодор», ООО «Киви» и ООО «Баштранслогистик». По версии следствия, главный обвиняемый Ирек Шарипов — бенефициар «Киви» — перевел под видом инвестиций в «Родной дом» 175,3 млн руб., похищенных у «Башкиравтодора», а затем потребовал от господина Ялилова вернуть часть средств наличными.

В ноябре 2023 года экс-директор «Родного дома» уже получил 3,5 года колонии общего режима за хищение 167,5 млн руб., выделенных на постройку школы в Селимджанском районе Амурской области, однако, по сведениям портала «Пруфы», был условно-досрочно освобожден. Ирек Шарипов в суде по делу о хищениях в «Башкиравтодоре» заявлял, что Марат Ялилов дал на него ложные показания, чтобы выйти по УДО.

ООО «Родной дом» зарегистрировано в Уфе в январе 2018 года. Учредителем является Радик Шамсиев. Строительная компания признана банкротом, в отношении нее введено конкурсное управление. Конкурсным управляющим назначен Валерий Богданов. 2024 год предприятие завершило с нулевыми выручкой и чистой прибылью.

Майя Иванова