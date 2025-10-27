На площадке Нововоронежской АЭС представили ведущие разработки атомной отрасли в рамках I Международной научно-технической конференции

23–24 октября 2025 г. в Нововоронеже прошла I Международная научно-техническая конференция (МНТК) «Современные подходы и инновации в атомной энергетике», организаторами которой выступили Нововоронежская АЭС и Нововоронежский политехнический институт — филиал НИЯУ МИФИ. Она собрала порядка 130 человек — работников атомной и смежных с ней отраслей, учёных, преподавателей и студентов.



Фото: Роман Пышкин

«Проведение научно-технической конференции в Нововоронеже закономерно. Это место — колыбель технологии водо-водяных реакторов, источник более чем 60-летнего опыта, уникальных научных идей и технических решений. Для молодых ученых и студентов такая конференция — прекрасная возможность заявить о себе, наладить контакты и развить свои идеи. Уверен, что наши совместные труды дадут мощный импульс для развития новых технологий», — подчеркнул в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Конференция функционировала в рамках шести тематических секций. Основным предметом обсуждений участников стали вопросы эксплуатации атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Доклады касались таких тем, как: совершенствование производства, диагностики и эксплуатации оборудования систем АЭС; радиационная и экологическая безопасность и химические технологии в ядерной энергетике; исследования в области ядерного топлива, теплофизических процессов и моделирования работы АЭС; применение искусственного интеллекта, виртуальной реальности, предиктивной аналитики и цифровых двойников; современные тенденции в образовании и компетентностный подход в подготовке специалистов для атомной отрасли.

Отдельно стоит отметить работу секции «Теплогидродинамика и моделирование мультифизических процессов», в рамках которой прошло выездное заседание Экспертного совета по аттестации программ ЭВМ при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Площадка Нововоронежской АЭС для данного мероприятия была выбрана неслучайно, поскольку ее сотрудники единственные со всех АЭС России, кто входит в состав Совета.

«Расчетные коды, предсказывающие поведение атомной станции при различных условиях, являются основой для подтверждения ее безопасности. Ростехнадзор, понимая их критическую важность, создал Экспертный совет по аттестации программных средств расчетного моделирования, который с 1991 года проводит независимую оценку этих инструментов. Важно отметить, что Нововоронежская АЭС широко представлена во всех секциях совета. Кроме того, она является поставщиком уникальных эксплуатационных данных для верификации моделей, а рассматриваемые сегодня программы имеют прямое отношение к безопасности реактора ВВЭР, поэтому проведение совета здесь особенно актуально», — прокомментировал заместитель директора Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, председатель Совета Сергей Шевченко.

Также в рамках конференции состоялся молодёжный форум «Карьерные компетенции будущего специалиста атомной отрасли», где приняли участие около 300 студентов Нововоронежского политехнического института. Ребятам рассказали о том, какими универсальными навыками должен обладать будущий сотрудник атомного предприятия.

По итогам конференции выпущен сборник тезисов, в котором кратко изложены материалы более 80-ти докладов.