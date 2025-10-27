Интерес к аренде загородных домов в Удмуртии вырос почти на 60%

По итогам мая-сентября в Удмуртии на 59% увеличился выбор в сегменте долгосрочной аренды частных домов, сообщает пресс-служба «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На рынке загородной недвижимости 83% предложений составляют дома, 12% — коттеджи, 7% — дачи и 2% — таунхаусы. Интерес к долгосрочной аренде загородного жилья за год вырос на 61%, а в сегменте домов — на 95%.

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Удмуртии составляет 60,7 тыс. руб. в месяц.

Анастасия Лопатина