В Татарстане закупят грузовые автомобили на 51 млн рублей

В Татарстане выделят 51 млн руб. на закупку трех грузовых автомобилей с краном-манипулятором на базе КамАЗа. Соответствующий документ опубликован на госзакупках.

Стоимость одного автомобиля составляет 17 млн руб. Поставка и ввод в эксплуатацию техники должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Источником финансирования служат бюджет республики и внебюджетные источники.

Техника используется для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, а также при ремонтно-восстановительных мероприятиях.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Учреждение курирует направления, связанные с эвакуацией транспортных средств и направленные на повышение эффективности дорожной инфраструктуры Татарстана.

Анна Кайдалова