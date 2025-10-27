Ученый совет НИУ РАНХиГС предложил вернуть исчисление созывов гордумы

В нижегородском институте управления РАНХиГС предложили новую нумерацию созывов гордумы Нижнего Новгорода. Ученый совет направит это предложение в заксобрание региона и городскую общественную палату, рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там наполнили, что при объединении Нижнего Новгорода с Кстовским округом нумерация созывов гордумы «обнулилась», и вместо восьмого он стал первым.

В ученом совете считают, что это нарушает преемственность, и в общественном восприятии создается впечатление об «отказе» от предшествующего опыта гордумы. Поэтому предлагается цифру, отражающую сквозную нумерацию созывов (начиная с 1994 года), указывать в скобках, вместе с формально-юридической нумерацией.

Галина Шамберина