Ученый совет НИУ РАНХиГС предложил вернуть исчисление созывов гордумы
В нижегородском институте управления РАНХиГС предложили новую нумерацию созывов гордумы Нижнего Новгорода. Ученый совет направит это предложение в заксобрание региона и городскую общественную палату, рассказали в пресс-службе вуза.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Там наполнили, что при объединении Нижнего Новгорода с Кстовским округом нумерация созывов гордумы «обнулилась», и вместо восьмого он стал первым.
В ученом совете считают, что это нарушает преемственность, и в общественном восприятии создается впечатление об «отказе» от предшествующего опыта гордумы. Поэтому предлагается цифру, отражающую сквозную нумерацию созывов (начиная с 1994 года), указывать в скобках, вместе с формально-юридической нумерацией.