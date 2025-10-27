«Анархо-капиталист, который обуздал губительную инфляцию»

Партия президента Аргентины Хавьера Милея одержала убедительную победу на выборах, набрав 40%. Ранее президент США пригрозил урезать помощь Аргентине, если на выборах в стране победят противники Хавьера Милея, который не скрывает своей горячей любви к Дональду Трампу.

Фото: Cristina Sille / Reuters Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Cristina Sille / Reuters

Удивительная победа партии Милея: она победила в провинции Буэнос-Айрес и почти по всей стране

Правительство Хавьера Милея, показало даже лучшие результаты, чем ожидалось по предыдущим оценкам. Она прежде всего одержала неожиданную победу в провинции Буэнос-Айрес, получило подавляющую поддержку на выборах в законодательные органы власти в это воскресенье. Но понимая, что ему все равно понадобятся союзники в парламенте, ликующий Милей заявил, что «у нас есть историческая и неповторимая возможность», и что он призовет «большинство» губернаторов к диалогу.

Избиратели Аргентины принесли Хавьеру Милею решающую победу

Партия президента Аргентины Хавьера Милея одержала убедительную победу на парламентских выборах в воскресенье. Это стало решающим испытанием для его администрации, которое, по словам президента Трампа, определит, предоставят ли Соединенные Штаты финансовую помощь стране.

Это была убедительная победа господина Милея, который называет себя анархо-капиталистом и который существенно обуздал губительную инфляцию в Аргентине. Но его правление недавно было подорвано финансовыми и политическими потрясениями. Его партия получила более 40% голосов, это говорит о том, что несмотря на трудности, вызванные его мерами жёсткой экономии, многие аргентинцы по-прежнему готовы поддерживать его либертарианский эксперимент.

Хавьер Милей одерживает крупную победу на промежуточных выборах

Этот результат укрепит позиции Милея в конгрессе и поможет ему продвигать радикальные реформы в кризисной с давних времен экономике Аргентины, которая уже страдала от ряда ошибок его правительства… И, скорее всего, порадует президента США Дональда Трампа — самого важного союзника Милея.

«Хавьер Милей собирался разогнать политическую касту, но кого он разогнал в итоге? Нас, рабочих»

«Хавьер Милей снизил инфляцию» — эта фраза, повторяемая как мантра и сопровождаемая более или менее эпическими определениями, является основным аргументом сторонников ультраправого президента. Парадокс: хотя показатели инфляции действительно снизились, стоимость жизни в Аргентине сегодня гораздо выше, чем когда Хавьер Милей только пришел к власти.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик