В Прикамье появится 69 новых памятников природы

Власти Пермского края разработали проект по созданию охранных зон ООПТ регионального значения категории «памятники природы». Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства. В список включено 69 объектов. В частности, это водопад Плакун, Ветланский камень, Ординская пещера, Губахинская пещера, скалы Амбарные, Белая скала, Бобыкский камень, Дубовая гора, Зюкайский обрыв, Карасье озеро и другие.

Для каждого объекта разработано положение, в соответствии с которым устанавливаются границы памятника природы, определение режима его охраны и использования земельных участков и водных объектов таких зон.

Согласно открытым данным, статус памятника природы официально причисляет природный объект к особо охраняемой природной территории (ООПТ). К ним относят отдельные ценные и примечательные природные объекты или комплексы, представляющие научный, познавательный или эстетический интерес. Государственная охрана памятников природы гарантируется федеральным и региональным законодательством. Сегодня на территории Пермского края расположено не менее 325 ООПТ.