В трех районах Пензенской области отремонтировали более 20 км автодорог

В Пензенской области по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты отремонтировали свыше 20 км региональной дорожной сети в Нижнеломовском, Вадинском и Земетчинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, на региональной дороге «Кувак — Никольское — Вадинск — Земетчино» в Нижнеломовском и Вадинском районах обновлено 15 км дороги. В ближайшее время на ней введут в эксплуатацию три моста: через реки Нор –Ломовка, Вад и Выша.

В Земетчинском районе приведена в порядок автодорога «Обход Земетчино» протяженностью 2,1 км. Также на улицах Ленина и Белинского в поселке Земетчино отремонтировано 4,1 км дорожного покрытия. На 2026 год запланирована реконструкция моста через реку Ижмора, расположенного близ поселка Десятый Октябрь в Земетчинском районе.

Павел Фролов