В Ульяновске по обвинению в получение взятки арестован сотрудник управления ФСБ

Как стало известно «Ъ-Волга», на минувшей неделе в Ульяновске был задержан сотрудник УФСБ Владимир Леванов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УФСБ эту информацию отказались комментировать и подтверждать, однако два источника «Ъ-Волга», близкие к правоохранительным органам и никак не связанные друг с другом, подтвердили «Ъ-Волга» эту информацию.

По данным источников, пятницу Владимиру Леванову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он также обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ, до двух лет лишения свободы), неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По информации собеседников «Ъ-Волга», одновременно с Владимиром Левановым был задержан «еще один человек», близкий к органам власти, «который уже дал признательные показания».

Владимир Леванов курировал в УФСБ деятельность органов власти. По данным источников «Ъ-Волга», 21 октября, накануне задержания, он был уволен из УФСБ. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск