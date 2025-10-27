В Южной Корее начинается саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Дональд Трамп 27 октября прибывает с визитом в Японию. На этой неделе он должен встретиться с Си Цзиньпином. Президент США смотрит на переговоры с оптимизмом, пишет Reuters. По словам источников агентства из Пекина, есть предварительный консенсус. Глава американского Минфина Скотт Бессент даже заявил, что Китай на год отложит введение экспортного контроля на редкоземельные металлы. Кроме того, он уточнил, что на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии сторонам удалось отказаться от 100-процентных пошлин со стороны США. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о том, какая команда помогает Трампу разрешать несколько конфликтов одновременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Считается, что самая сложная задача для любого командующего — вести войну на два фронта. С этой точки зрения для государственных деятелей труднее всего решать несколько конфликтов одновременно. Особенно если этим деятелем является президент Трамп со своим непредсказуемым подходом, противоречивыми заявлениями и, что не менее важно, довольно небольшой командой.

Номинально проблем со штатом у нынешнего хозяина Белого дома нет, но доверяет он крайне ограниченному кругу людей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Иногда Трамп пытается привлечь новые лица, но, как правило, результат ему не нравится, и он возвращается к проверенным единомышленникам. Так, например, не раз происходило с посланником по вопросам Украины Китом Келлогом. Его несколько раз пытались вернуть в обойму, но Трампу он явно не по душе.

Все-таки стиль достижения договоренностей у нынешней администрации резко контрастирует с привычными подходами Вашингтона. Он куда более деловой и в тоже время неформальный.

Сегодня в ближний круг Трампа входят вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь и по совместительству советник по нацбезопасности Марко Рубио, а также специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Есть еще Джаред Кушнер, но он не сотрудник, а зять, и Трамп прибегает к его помощи лишь в исключительных случаях, как это было на финальном этапе заключения перемирия в Газе.

Самым показательным примером ограниченного доверия, конечно, остается Уиткофф. В последнее время его все чаще представляют просто как «спецпосланника», и это не случайно: не всегда понятно, чем он занимается. На прошлой неделе Уиткофф сначала был в Израиле, затем слетал на несколько часов в Саудовскую Аравию, а оттуда срочно вернулся в США на встречу со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. После этого он, по всей видимости, снова направится в Израиль.

В Иерусалиме Белый дом пытается не допустить срыва мирного плана Трампа, и поэтому там поочередно дежурят разные представители американской администрации. Дефицит рук дошел до того, что в Израиль отправили на несколько дней заместительницу Уиткоффа Морган Ортагус, а затем ее сменит министр энергетики США Крис Райт. В израильской прессе эти визиты уже окрестили «бибиситтингом» — намекая, что американские эмиссары следят не только за «Хамасом», но и за самим премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Нетрудно предположить, что при определенном прогрессе на российско-украинском направлении аналогичный дипломатический десант отправится и в Восточную Европу. А помимо этого есть еще новые попытки переговоров с Ираном, участие в армяно-азербайджанском урегулировании и, конечно, перманентная тарифная война, которая тоже требует внимания и поездок. На этом фоне легко представить, как напряглись члены команды, когда Трамп на днях заявил, что готов снова встретиться с Ким Чен Ыном, если тот пожелает.

В этом перечне я сознательно не упомянул основную головную боль Белого дома — Китай. Насколько это направление потребует личного участия ближайшего круга Трампа, станет ясно после встречи президента США с председателем КНР, запланированной на 30 октября. Боливар, как известно, не вынес бы двоих. А сколько мировых кризисов сможет одновременно выдержать маленькая команда 47-го президента? Посмотрим, хотя у их босса названия стран, которые он грандиозно примиряет, уже давно путаются.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич