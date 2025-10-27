Заксобрание прекратит полномочия умершего депутата

В заксобрание Пермского края внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова. Согласно документу, полномочия депутата прекратились 22 октября в связи с его смертью. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Чулошников родился 8 октября 1958 года в поселке Ергач Кунгурского района Пермской области. В 1982 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Маркшейдерское дело», квалификация — горный инженер. В 1993 году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД РФ по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист. С 1983 по 2012 год Владимир Чулошников проходил службу в системе МВД РФ. В сентябре 2005 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года указом президента РФ ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Имеет государственные награды: в 1995 году — орден Почета, в 2000 году — почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», «Ветеран боевых действий».

В 2012–2016 годах Владимир Чулошников был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва (2011–2016), в 2016–2021-м — депутатом заксобрания края третьего созыва.