В Томске военнослужащий осужден на шесть лет за самоволку

Томский гарнизонный военный суд признал Ярослава Остиловича виновным в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Ярослав Остилович в феврале 2024 года «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» оставил воинскую часть и уехал в Томскую область. Спустя десять месяцев он был задержан сотрудниками полиции. В январе 2025 года военнослужащий вновь ушел в самоволку. Правоохранители задержали его спустя полгода.

Суд приговорил Ярослава Остиловича к шести годам колонии общего режима.

Михаил Кичанов

