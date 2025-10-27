Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 13 человек

В правительстве Челябинской области сообщили, что в списке жертв взрыва на предприятии в Копейске 23 человека. 13 из них признаны погибшими, их тела найдены.

На месте взрыва разбирают завалы. По информации МЧС России, идет поиск останков других погибших. Под обломками, по предварительной информации, находятся тела десяти человек. Предстоит длительная работа по идентификации.

В стационарах областной клинической больницы и города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ № 6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в городе Нижний Новгород для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные лечатся амбулаторно. Всего, по официальным данным, пострадали 29 человек.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства.