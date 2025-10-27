Рабочая неделя в Ярославле будет дождливой

В Ярославле на этой неделе ожидаются дожди при дневной температуре воздуха плюс 3...9 градусов и ночной до минус 2 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник, 27 октября, осадков не прогнозируется, ожидается относительно теплая погода — до плюс 9 градусов.

Со вторника по пятницу на улице днем будет плюс 5...7 градусов с дождями и, возможно, снегом. По ночам будет постепенно холодать: температура опустится с плюс 4 в начале недели до минус 2 в конце.

В выходные в целом не будет теплее плюс 3 градусов. В субботу будет дождь, а в последний день недели — без осадков.

Алла Чижова