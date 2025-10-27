На улице Дружной ярославец поджег Mercedes знакомой

В Фрунзенском районе сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля Mercedes на улице Дружной. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Хозяйка машины 1986 года рождения заявила в полицию, что ее автомобиль был подожжен во дворе дома. Пожар полностью уничтожил транспортное средство, ущерб превысил 1 млн руб.

По подозрению в поджоге задержан 43-летний знакомый потерпевшей. По данным правоохранительных органов, он облил автомобиль горючей жидкостью и поджег его из-за личных неприязненных отношений.

Следственный отдел ОМВД России по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).