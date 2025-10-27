Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье суд признал недействительным договор аренды четырех га земли с водоемами

Суд удовлетворил требование Орской природоохранной межрайонной прокуратуры и признал заключенную сделку об аренде земли недействительной. Территорию должны вернуть администрации Первомайского района, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Маргарита Синкевич

По информации надзорного ведомства, администрация Первомайского района передала в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью свыше 4 га, сформированный из земель, покрытых поверхностными водными объектами. У органа местного самоуправления отсутствовали полномочия на предоставление участка в аренду.

Руфия Кутляева