В двух нацпарках Челябинской области объявили карантин из-за жуков-короедов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора ввело карантинный режим на двух зонах — в национальных парках «Таганай» и «Зигальга» — из-за распространения жуков-короедов — уссурийских полиграфов, сообщает пресс-служба ведомства. Они вредят пихтам и елям.

В златоустовском «Таганае» общая площадь карантинной зоны составляет 16,2 тыс. га, а площадь очага — 10,8 тыс. га. В «Зигальге», расположенной в Катав-Ивановском районе, заражены деревья на территории 43,9 тыс. га. Площадь очага — 37,8 тыс. га. Вредителя обнаружили во время ежегодного мониторинга лесов. Вид жука подтвердили лабораторные исследования. На период действия карантина из зон запрещен вывоз посадочного материала и срезанных ветвей растений-хозяев (пихта, ель), а также рождественских деревьев. Владельцы лесных угодий обязаны вырубить и уничтожить заселенные растения.

Сейчас на территории Челябинской области действует еще восемь карантинных зон по уссурийскому полиграфу: в Нязепетровском, Златоустовском, Кусинском и Миасском районах.

Виталина Ярховска