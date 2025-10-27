Кабмин Башкирии хочет обязать жильцов платить за капремонт недостроенных домов

Депутаты Курултая Башкирии 30 октября рассмотрят предложенные правительством изменения в региональный закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах. Кабмин хочет внести положения, которые обяжут жильцов домов, не введенных в эксплуатацию из-за банкротства застройщиков или отсутствия разрешающих документов, платить за капремонт спустя восемь месяцев после включения дома в региональную программу.

«В этих домах проживают люди, получают коммунальные услуги, эксплуатируют общее имущество. Право собственности на квартиры жителей данных домов, а также право общей долевой собственности жильцов на места общего пользования признаны в судебном порядке. При этом фактическое наличие общего имущества, зарегистрированных прав на помещения в не введенных в установленном порядке в эксплуатацию зданиях и их непосредственная эксплуатация не может свидетельствовать о том, что такие объекты не подвержены естественному износу и не требуют мониторинга технического состояния»,— говорится в обосновании законопроекта.

Ранее в статье закона, регламентирующей взносы на капремонт, отсутствовало уточнение, что обязанность по уплате взносов касается жильцов многоквартирных домов, признанных таковыми в судебном порядке и поставленных на кадастровый учет.

На заседании Курултая законопроект в первом чтении представит министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Идэль Гумеров